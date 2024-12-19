بلينكن: الخطوة التالية بعد إطلاق سراح الاسرى هي ضمان ألا تتحمل إسرائيل مسؤولية طويلة الأمد في غزة

اشار وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن الى ان العقبة الرئيسية في المفاوضات كانت حماس التي اعتقدت أنها يمكن أن تثير حربا أوسع منذ البداية، وأعتقد أن هذه لحظة حاسمة للوصول إلى حل نهائيّ في غزة.

ولفت بلينكن في تصريح له، الى اننا نستخدم كل دقيقة وكل يوم قبل 20 كانون الثاني (تاريخ تولّي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب منصبه)، لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الاسرى في غزة. واوضح بانه لا يمكنني التخمين بشأن احتمال نجاح وقف إطلاق النار في غزة لكن يجب أن يحدث ذلك.

وشدد على ان الخطوة التالية بعد إطلاق سراح الاسرى هي ضمان ألا تتحمل إسرائيل مسؤولية طويلة الأمد في غزة.