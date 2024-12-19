شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ محمد الجيلانى رائد الساحة الجيلانية بالأقصر عن عمر يناهز 80 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلانى رائد الساحة الجيلانية بمدينة الطود شرق الأقصر عن عمر يناهز 80 سنة بعد إصابته بوعكة صحية منذ عدة أيام، ونقل على إثرها للمستشفى وفارقت روحه الحياة داخلها.



والساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلانى، الذى يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبى “صلى الله عليه وسلم”، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية، والشيخ الجيلانى لم يقم ببناء الساحة، لكن من بناها ابنه الشيخ أحمد فى عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالى، وشيدت الساحة عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من “البرندات” كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.



وتعتبر الساحة الجيلانية ملاذ المحبين من أبناء الصعيد والوجه البحري، حيث تؤدى دورها الكبير فى مساعدة الفقراء والمساكين، وتنظيم جلسات الصلح بين العائلات المختلفة، وتجذب المحبين وأهل الصلاح من مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويعتبر أشهر من زارها الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، وجميع محافظى ومسئولى المحافظة، ويشرف على الساحة أبناء الشيخ أحمد، وهم الشيخ محمد والشيخ رضوان والشيخ سلطان والشيخ عبد الجواد.