شكرا لمتابعة خبر عن محمود فجال : أنا رجل مسكين متواضع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رائد أعمال، محمود فجال، أنه يعتبر نفسه “رجل مسكين”، متطلعا بأن يصبح رجل أعمال في المستقبل.

وقال فجال خلال حديثه ببودكاست وش صاير: ” أنا بشوف نفسي رجل مسكين متواضع وإن شاء الله بصير رجل أعمال “.

وأوضح فجال الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال ، ضارباً المثل بصاحب شركة أوبر فهو رائد أعمال لأنها فكرة مميزة وأسس لها حل تقني وأصبح وسيط بين العميل وسائقي أوبر.

وأما رجل الأعمال فهو شخص يمتلك أموال ، واستأجر من خلالها محل واشتري سيارات وقام بتأجيرها بطريقة تقليدية .