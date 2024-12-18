شكرا لمتابعة خبر عن المسند: 3 أيام ويبدأ فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الأيام المتبقية على دخول فصل الشتاء رسميًا.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على الشتاء 3 أيام، وعلى نهاية السنة الميلادية 12 يومًا، وعلى إجازة منتصف العام 16 يومًا، وعلى الشبط 28 يومًا

بقي على العقارب 54 يومًا، ونهاية الفصل الثاني بقي 64 يومًا.”

وأضاف :” بقي أيضًا على يوم التأسيس 67 يومًا، وعلى إجازة الشتاء 68 يومًا، وعلى رمضان 72 يومًا، وعلى الحميمين 93 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 93 يومًا، وعلى الربيع 93 يومًا، وعلى الذراعين 119 يومًا. ”

‏كما بقي على إجازة عيد الأضحى 163 يومًا، وبقي على الحج 169 يومًا، وعلى فصل الصيف 185 يومًا، وعلى إجازة الصيف 190 يومًا، بينما على نهاية السنة الهجرية 190 يومًا.