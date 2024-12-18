شكرا لمتابعة خبر عن مصرية تستنجد بالزعاق: موجة البرد دي هتنتهي امتى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خرجت امرأة مصرية مقيمة في الرياض لـ تستنجد بـ خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، وتسأل عن موعد انتهاء موجة البرد .

وجاءت السيدة المصرية في مقطع فيديو وهي تقول بجدية:” الزعاق فين يا جماعة حد يجيبو لنا يقول لنا الموجة دي هتخلص امتى اي درجات الحرارة دي .”

وأضافت:” هي الرياض خرجت برا ولا ايه، وفي درجات حرارة وصلت صفر دي الصفر ولا موسم النصر .”

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.