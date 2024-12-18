شكرا لمتابعة خبر عن فلكي: السبت القادم يبدأ الشتاء فلكياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الفلكي الدكتور ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن فصل الشتاء سوف يبدأ فلكيا السبت القادم.

وكتب هندي، عبر حسابه الرسمي على منصة أكس: ” السبت القادم 21 ديسمبر يبدأ الشتاء فلكياً”

وأضاف: “رغم بداية الشتاء مناخياً من أوائل ديسمبر على السعودية، إلا أن يوم الانقلاب الشتوي يعد بداية الشتاء بشكل عام على كل نصف الكرة الشمالي”.

وتابع: “وتكون ليلته أطول ليلة خلال العام وذلك بسبب ميلان الشمس جهة الجنوب فيكون مسارها فوق الافق قصير”.