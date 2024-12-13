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"الأفواج الأمنية" تحبط تهريب أكثر من 74 ألف قرص مخدر في عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (74,933) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة العارضة.
وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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