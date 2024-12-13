شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفواج الأمنية" تحبط تهريب أكثر من 74 ألف قرص مخدر في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (74,933) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة العارضة.وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.