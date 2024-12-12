شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يحذر من موجة برد سيبيرية الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الخبير المناخي عبد العزيز الحصيني أن تتأثر المملكة ودول الخليج بموجة برد سيبيرية قوية، نادرة الحدوث في مثل هذا الوقت من السنة.

وأوضح الحصيني أن هذه الموجة الباردة ستستمر طوال الأسبوع المقبل، مع ذروة تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى قريب من الصفر أو دون الصفر، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والصمان، حيث من المتوقع أن يحدث صقيع.

كما يتوقع أن تصل درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وشرق الغربية إلى 6 درجات مئوية، مع تأثيرات شديدة على الأنشطة اليومية.