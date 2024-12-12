%28 من الأسر تعاني من الغبار والأتربة بالمنزل

سجلت 72% من الأسر عدم معاناتها من الغبار والأتربة، مقابل معاناة 28% داخل المنزل، في وقت سجلت الأسر عدم معاناتها من التدخين داخل المنازل بـ94%، مقابل معاناة 7% من الأسر، وتصدرت أسر الحدود الشمالية أكثر الأسر معاناة من التدخين داخل المنزل بـ11%. وكشف تقرير البيئة المنزلي للعام الماضي، أن أسر منطقة جازان شكلت أقل الأسر على مستوى المملكة معاناة من التدخين داخل المنازل بـ1%، وحلت أسر عسير ثانيا بـ2%، وجاءت أسر القصيم ثالثا بـ2.49%، وأسر نجران رابعا بـ5%، وأسر الباحة خامسا بـ5.43%، وأسر الشرقية سادسا بـ7%.

واستحوذت أسر نجران على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من الغبار والأتربة داخل المنزل بـ37.50%، وحلت أسر الرياض ثانيا بـ32%، وأسر جازان ثالثا بـ31%، وأسر الشرقية رابعا بـ30%، وأسر الباحة خامسا بـ29%، وأسر عسير سادسا بـ28%، في المقابل، سجلت أسر حائل أقل الأسر معاناة من الغبار والأتربة على مستوى المملكة بـ19.50%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيا بـ22.63%، وأسر الجوف ثالثا بـ23%، وأسر القصيم رابعا بـ24.93%، وأسر المدينة المنورة خامسا بـ25%.

الأكثر معاناة من الغبار والأتربة

نجران: 37.50%

الرياض: 32%

جازان: 31%

الشرقية: 30%

الباحة: 29%

عسير: 28%

الأقل معاناة من التدخين

جازان: 1%

عسير: 2%

القصيم: 2.49%

نجران: 5%

الباحة: 5.43%

الشرقية: 7%