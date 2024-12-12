واستحوذت أسر نجران على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من الغبار والأتربة داخل المنزل بـ37.50%، وحلت أسر الرياض ثانيا بـ32%، وأسر جازان ثالثا بـ31%، وأسر الشرقية رابعا بـ30%، وأسر الباحة خامسا بـ29%، وأسر عسير سادسا بـ28%، في المقابل، سجلت أسر حائل أقل الأسر معاناة من الغبار والأتربة على مستوى المملكة بـ19.50%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيا بـ22.63%، وأسر الجوف ثالثا بـ23%، وأسر القصيم رابعا بـ24.93%، وأسر المدينة المنورة خامسا بـ25%.
الأكثر معاناة من الغبار والأتربة
نجران: 37.50%
الرياض: 32%
جازان: 31%
الشرقية: 30%
الباحة: 29%
عسير: 28%
الأقل معاناة من التدخين
جازان: 1%
عسير: 2%
القصيم: 2.49%
نجران: 5%
الباحة: 5.43%
الشرقية: 7%
كانت هذه تفاصيل خبر %28 من الأسر تعاني من الغبار والأتربة بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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