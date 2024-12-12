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%28 من الأسر تعاني من الغبار والأتربة بالمنزل

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سجلت 72% من الأسر عدم معاناتها من الغبار والأتربة، مقابل معاناة 28% داخل المنزل، في وقت سجلت الأسر عدم معاناتها من التدخين داخل المنازل بـ94%، مقابل معاناة 7% من الأسر، وتصدرت أسر الحدود الشمالية أكثر الأسر معاناة من التدخين داخل المنزل بـ11%. وكشف تقرير البيئة المنزلي للعام الماضي، أن أسر منطقة جازان شكلت أقل الأسر على مستوى المملكة معاناة من التدخين داخل المنازل بـ1%، وحلت أسر عسير ثانيا بـ2%، وجاءت أسر القصيم ثالثا بـ2.49%، وأسر نجران رابعا بـ5%، وأسر الباحة خامسا بـ5.43%، وأسر الشرقية سادسا بـ7%.

واستحوذت أسر نجران على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من الغبار والأتربة داخل المنزل بـ37.50%، وحلت أسر الرياض ثانيا بـ32%، وأسر جازان ثالثا بـ31%، وأسر الشرقية رابعا بـ30%، وأسر الباحة خامسا بـ29%، وأسر عسير سادسا بـ28%، في المقابل، سجلت أسر حائل أقل الأسر معاناة من الغبار والأتربة على مستوى المملكة بـ19.50%، وحلت أسر الحدود الشمالية ثانيا بـ22.63%، وأسر الجوف ثالثا بـ23%، وأسر القصيم رابعا بـ24.93%، وأسر المدينة المنورة خامسا بـ25%.

الأكثر معاناة من الغبار والأتربة

نجران: 37.50%

الرياض: 32%

جازان: 31%

الشرقية: 30%

الباحة: 29%

عسير: 28%

الأقل معاناة من التدخين

جازان: 1%

عسير: 2%

القصيم: 2.49%

نجران: 5%

الباحة: 5.43%

الشرقية: 7%


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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