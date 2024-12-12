الهيئة السعودية للسياحة تؤكد اعتزازها وفخرها باستضافة المملكة لكأس العالم 2034

أكدت الهيئة السعودية للسياحة اعتزازها وفخرها بقدرة المملكة العربية السعودية على احتضان وإنجاح كافة الفعاليات والمناسبات العالمية المرموقة؛ مشددة على حجم وقيمة المنجز التاريخي بالإعلان الرسمي عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "أود أن أعبر عن امتناني وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم المستمر والتوجيه المتواصل في تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. وبفضل هذا الدعم حققت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في القطاع وتسهيل تجربة السائح، حيث عملت على توفير بنية تحتية متطورة وتطوير الربط الجوي وتسهيل الإجراءات، بجانب إطلاق شركة طيران جديدة ستعمل على ربط مئات مدن العالم بالمملكة العربية السعودية. كما استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 100 مليون سائح في عام 2023، حيث إنها تعد اليوم الوجهة الأسرع نمواً على خارطة السياحة العالمية. وأضاف سعادة الأستاذ فهد حميد الدين: "أكدت المملكة العربية السعودية على مكانتها وريادتها وقدرتها على تنظيم واستضافة أهم الأحداث والمناسبات العالمية مثل إكسبو 2030، كما نفخر بإعلان فوزها اليوم باستضافة بطولة كأس العالم 2034، ونحن واثقون أن المملكة العربية السعودية ستنظم نسخة استثنائية ستكون الأفضل تاريخياً على الإطلاق."

وأضاف سعادة الأستاذ فهد حميد الدين: "هذه فرصة رائعة لتسليط الضوء على وجهات المملكة العربية السعودية المتنوعة وتجاربها الفريدة، التي تعكس الحفاوة السعودية والثقافة الأصيلة؛ فنحن اليوم في أتم جاهزية لاستقبال كافة السياح من جميع أنحاء العالم، وبفضل شركائنا العالميين في القطاع السياحي والممكنات التي تمتلكها المملكة نعمل اليوم على تطوير باقات سياحية مبتكرة وخدمات نوعية تلبي تطلعات الزوار والمشجعين، كما نعمل على تعزيز جاهزية الوجهات السياحية لتقديم تجربة استثنائية تعكس كرم الضيافة السعودية وتثري زيارتهم. نحن متحمسون لهذه الاستضافة لتقديم تجربة عالمية لا تُنسى للزوار تبرز جمال المملكة وتنوع وجهاتها، وتعكس تراثها الثقافي العريق؛ من خلال المواقع والمعالم الطبيعية والتراثية والتاريخية والفعاليات المتنوعة".

وتعدّ المملكة أول دولة في تاريخ البطولة تحتضن 48 منتخباً في مجموعة من الملاعب المتطورة المجهزة بمرافق عالمية بعددٍ من المدن، وتشمل المدن المستضيفة الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، لتقدم جميعها تجربة سياحية فريدة للزوار والمشجعين تجمع بين مهرجانات المشجعين والفعاليات والتجارب الثقافية المتنوعة التي تعكس جمال وعمق تراث المملكة وتنوع وجهاتها.

واستكمالاً للجهود الحثيثة لاستضافة كأس العالم 2034؛ أطلقت روح السعودية فيلماً ترويجياً قصيراً يحتفي بالفوز بالاستضافة، ويدعو العالم لتجربة جمال المملكة العربية السعودية وتنوعها لإبراز ما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة؛ بهدف جذب السياح من حول العالم. ونظمت الهيئة السعودية للسياحة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في عددٍ من أهم المواقع العالمية، والتي تشمل ميدان بيكاديلي سيركس في العاصمة لندن، ونافورة دبي مول الراقصة، والتي تعكس ثقافة المملكة، وتستعرض الوجهات المستضيفة لمباريات البطولة. كما نظمت الهيئة مجموعة من الاحتفالات التي ستقام في خمسة مواقع رئيسية محلية تدعو العالم للاحتفال بهذا الحدث التاريخي والإنجاز العظيم، وهي قصر سلوى، وجدة التاريخية، والحِجر، ورجال ألمع، وإثراء.

ويأتي إعلان فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034؛ في وقت تشهد فيه السياحة السعودية نمواً متسارعاً وتطوراً هائلاً على صعيد تطوير البنى التحتية الربط الجوي وتسهيل الإجراءات وتقديم خيارات إقامة متعددة ودعم وتأهيل الكوادر ورواد الأعمال وتمكين الشركاء؛ وهو الأمر الذي يعزز الثقة للوصول إلى آفاق جديدة من النجاحات والمنجزات والأرقام القياسية للسياحة السعودية.