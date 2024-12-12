تكنولوجيا: إطلاق Realme NEO7 بمعالج 9300+ وبطارية 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد فترة طويلة من الإعلانات التشويقية، كشفت Realme عن هاتفها الرائد الجديد، Realme Neo7، والذي يمثل أول جهاز ضمن سلسلة Neo المحدثة، مما يبتعد عن الارتباط بسلسلة GT.

يأتي الهاتف بمواصفات عالية الجودة وأسعار جذابة، حيث يتضمن بطارية ضخمة ودعمًا للشحن السريع. دعونا نستعرض الآن مواصفات الهاتف الرائد الجديد.

مواصفات ومميزات Realme Neo7

يتميز Realme Neo7 بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، وهو أقوى معالج من MediaTek حتى الآن ويظل قادرًا على التعامل مع المهام الصعبة بكفاءة. يحتوي المعالج على نوى رئيسية وكبيرة (Cortex-X4 وCortex-A720).

يرافق المعالج ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

يأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث يتراوح بين 1 و120 هرتز. تتمتع الشاشة بسطوع يصل إلى 6000 نتس في المتر المربع وحماية Crystal Armor Glass. كما يأتي مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

من أبرز مزايا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، المصنوعة باستخدام تكنولوجيا السيليكون والكربون التي تسمح بالحفاظ على حجم الهاتف رغم البطارية الكبيرة. يتم دعم البطارية بشحن سريع بقدرة 80 واط.

على صعيد الكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882 مع عدسة بفتحة واسعة بزاوية 26 مم وميزة OIS. بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبرمجيات، يعمل الهاتف بنظام Realme UI 6.0 على نظام Android 15. يتميز الهاتف أيضًا بشبكة Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، بالإضافة إلى مبدد حراري ضخم بمساحة 7700 مم².

يُباع Realme Neo7 بثلاثة خيارات من الألوان هي الأبيض، الأزرق، والأسود. يبدأ سعر الإصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت في الصين من 2199 يوان صيني (302 دولار أمريكي)، بينما يبدأ سعر الإصدار المتطور 16 جيجابايت/1 تيرابايت من 3299 يوان صيني (454 دولارًا أمريكيًا).

من المتوقع أن تكون الأسعار أعلى في الأسواق الدولية. يمكن للمستهلكين في الصين طلب الهاتف مسبقًا الآن، على أن تبدأ عمليات الشحن في 16 ديسمبر.

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