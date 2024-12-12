ماكرون وتوسك يناقشان إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه ناقش، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكان إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، في حال التوصل إلى هدنة أو إحلال السلام في هذا البلد.

وقال توسك، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في العاصمة البلوندية وارسو "أود (...) أن أضع حدا للتكهنات بشأن الوجود المحتمل لقوات من هذا البلد أو ذاك في أوكرانيا بمجرد إرساء وقف إطلاق النار أو إرساء السلام. الرئيس (ماكرون) على علم بذلك، وقد ناقشناه".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن بلاده "لا تخطط لمثل هذه الإجراءات... في الوقت الحالي".

وبحث الرئيس الفرنسي في وارسو، تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل مؤشرات إلى مفاوضات سلام مستقبلية لإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية التي بدأت في فبراير 2022.