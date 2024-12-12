تكنولوجيا: إعادة تصميم شاملة لتطبيق YouTube Kids على الهواتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل هذا الأسبوع عن إعادة تصميم شاملة لتطبيق YouTube Kids للجوال، ضمن جهودها لتحسين تجربة المستخدم وتحديث تصميم تطبيقاتها الشهيرة.

تهدف التغييرات إلى تقديم تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وتنظيمًا للعائلات على الهواتف المحمولة، مع التركيز على سهولة الاستخدام وإضافة ميزات مطلوبة.

تحسينات في التصميم وتجربة المستخدم

شمل التحديث الجديد تغييرات كبيرة على التنقل والتخطيط والأيقونات. استُبدلت الألوان القديمة بأخرى أكثر حيوية، مع الحفاظ على محتوى YouTube Kids المعتاد وميزات الرقابة الأبوية وأدوات الأمان. من أبرز التحسينات:

تسهيل التنقل: أضافت جوجل تنقلًا عموديًا وأفقيًا، مما يتيح للمستخدمين تصفح المحتوى بسهولة أثناء حمل الجهاز بأي اتجاه.

تصميم جديد للفئات: ظهرت فئات الفيديو أعلى الشاشة الرئيسية بمظهر أكثر وضوحًا، مما يسهل اكتشاف المحتوى حسب الموضوع، مثل الألعاب أو الموسيقى أو التعلم.

شريط تنقل جديد: ظهر شريط تنقل في أسفل التطبيق للوصول بسهولة إلى الصفحة الرئيسية، البحث، “أشيائك”، والملف الشخصي.

صفحة “أشيائك”: أُعيد تصميم هذه الصفحة لتسهيل العثور على المحتوى المُشاهد مسبقًا أو المُشترك فيه أو المُنزّل.

إطلاق التحديث وتوقعاته

بدأت جوجل في طرح هذا التحديث، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة. يشمل التحديث مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء. ومع أن التغييرات لا تتضمن عناصر بصرية مذهلة، فإنها تمثل تحسينًا كبيرًا عن التصميم القديم.

ملاحظات إضافية

يعد هذا التحديث خطوة إيجابية نحو تحسين تجربة العائلات مع التطبيق. وعلى الرغم من أن التصميم الجديد لا يقدم مفاجآت بصرية كبيرة، فإنه يلبي احتياجات المستخدمين ويضيف ميزات مطلوبة منذ فترة طويلة.

المصدر