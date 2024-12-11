شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: موجة باردة ودرجات الحرارة دون الصفر ابتداءً من الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية موجة باردة تضرب المملكة خلال الربع الأول من فصل الشتاء.

وقال متحدث الأرصاد إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بثلاث درجات مئوية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

ودعا القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد بشكل مستمر للاطلاع على تطورات الحالة الجوية والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية لضمان سلامة الأفراد والممتلكات.

كما أشار القحطاني إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً، لتجنب أي مخاطر صحية أو مادية قد تنجم عن البرودة الشديدة.