شكرا لمتابعة خبر عن محمية الملك سلمان تدشن فعاليات مخيم الطويل بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تطلق هيئة التطوير بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية فعاليات “مخيم الطويل”، الذي يُقام وسط التشكيلات الصخرية والجبلية الطبيعية داخل نطاق المحمية في منطقة الجوف.

وأكدت الهيئة أن المخيم يحتوي على 15 وحدة مبيت مجهزة بالكامل، ويتميز بتصميمه الذي يوفر بيئة مثالية للأسترخاء والهدوء.

كما يقدم المخيم لرواده تجربة فريدة من نوعها مع تغذية بصرية مميزة من الأجواء والطبيعة البديعة التي تحيط به.

يعد “مخيم الطويل” وجهة مثالية للزوار الذين يبحثون عن تجربة هادئة وملهمة بين أحضان الطبيعة الخلابة.