شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يزور عسيب برفقة الأميرة هيفاء ويؤدي العرضة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بزيارة عسيب في بريدة، والتي تُعد نموذجًا مميزًا للسياحة الريفية في القصيم، ضمن جهود تعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الزوار، بالتزامن مع فعاليات “شتاء السعودية”.

ويأتي ذلك بمرافقة عددٍ من قيادات الوزارة، واستعرض معاليه خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي.

وشارك الوزير في الاحتفالات الريفية الرائعة برفقة سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، واستمتع بفعاليات ” شتاء السعودية”، وأدى سموه العرضة بسعادة بالغة وسط حضور كبير .

وترأس أمير منطقة القصيم اجتماعًا بحضور وزير السياحة، مؤكدًا حرصه على تطوير القطاع السياحي والاستفادة من مقومات المنطقة السياحية، ونوّه بما حققته المنطقة من نموًا ملحوظًا في أعداد السياح، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الإنفاق السياحي قرابة 5.9 مليار ريال، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي بالمنطقة في كافة المجالات في السياحة الريفية والبيئية والعلاجية.