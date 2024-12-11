شكرا لمتابعة خبر عن “المسند” يحذر من تأثير المربعانية: برد قارس يؤثر على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند عن بدء فترة “المربعانية” في 22 ديسمبر، حيث تواصل الشمس انحدارها نحو الجنوب حتى تتعامد على مدار الجدي عند 23.5 درجة جنوبًا.

وأشار المسند إلى أن هذا التوقيت سيشهد بداية تأثير الكتل الباردة القادمة من براري آسيا على أجواء المملكة، مما يسبب انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة وظهور الصقيع والجفاف.

وحذر من خطر البرد الشديد الذي قد يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، مع زيادة خطر تلف المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الرطوبة.