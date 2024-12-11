شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني": تحذير أمني "عالٍ جدًا" في برامج مايكروسوفت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني لوجود ثغرات أمنية بمنتجات مايكروسوفت.

وأكد في تحذيره أن مستوى التحذير الثغرات "عالٍ جدًا".

وطالب المركز بضرورة تحديث المنتجات, حيث أصدرت Microsoft توضيحًا للتحديثات عبر هذا الرابط.





ويعد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، ويهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية .

ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها .

وهي مهنية بحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها .



المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني