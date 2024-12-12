شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فيولا ديفيس وبريانكا شوبرا بمهرجان البحر الأحمر والمصرية مريم شريف أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة بالسعودية تكريم النجمة العالمية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، والنجمة العالمية بريانكا شوبرا، بجائزة اليسر الفخرية.

وشهد الحفل توزيع جوائز المهرجان فوز رولا دخيل الله بجائزة أفضل موهبة سعودية صاعدة، فيما فاز الفيلم المكسيكي حالة من الصمت بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وكشف المهرجان عن فوز فيلم هوبال بجائزة العلا أفضل فيلم سعودى من اختيار الجمهور، بينما فاز الفيلم الفرنسي جافانا الصغيرة بجائزة العلا أفضل فيلم دولي من اختيار الجمهور.

وفاز فيلم "العازر" بجائزة اليسر الفضية للأفلام القصيرة، بينما نال جائزة اليسر الذهبية للأفلام القصيرة الفيلم الإيراني "فقس".

ونال جائزة أفضل إنجاز سينمائي فيلم لقتل حصان منغولي، فيما فازت بجائزة اليسر لأفضل ممثلة مريم شريف عن دورها في فيلم سنو وايت أول ممثلة مصرية من قصار القامة تلعب دور البطولة في فيلم روائي، ونال فيلم أناشيد آدم بجائزة أفضل سيناريو.

وحصل الممثل محمود بكرى على جائزة أفضل ممثل عن دوره بالفيلم الفلسطيني إلى عالم مجهول، في حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، فيما فاز الفيلم المصري، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بجائزة لجنة التحكيم.

بينما حصل المخرج لطفي عاشور على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم التونسي الدرازي الحمر، وهو الفيلم الذي نال جائزة أفضل فيلم بمهرجان البحر الأحمر، وأهدى صناع الفيلم الجائزة لأطفال غزة ممن يتعرضون للإبادة.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، حضور النجمة الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، وبريانكا شوبرا وزوجها المغنى نيك جوناس، والمخرج العالمي سبايك لي، والممثلة التركية توبا بويوك أوستون وديف باتيل وميني درايفر وظافر العابدين والنجوم أمير كرارة ومحمد كريم وجميلة عوض وأحمد داش وماجد المصري ودرة وشيماء سيف وناهد السباعي ومريم شريف وأحمد حاتم.

ويشهد حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض فيلم مودي – ثلاثة أيام على جناح الجنون، التجربة الإخراجية الثانية للممثل والمخرج الأمريكي جوني ديب.

يمثل فيلم "مودي" عودة قوية للنجم الهوليودي جوني ديب إلى مشهد الإخراج السينمائي، جنبًا إلى جنب بمشاركة كوكبة من النجوم العالميين؛ ريكاردو سكامارشيو، أنطونيا ديسبلا، ستيفن جراهام، برونو غويري، ريان مكبارلاند، لويزا راينيري، سالي فيليبس، بالإضافة إلى النجم "آل باتشينو" الذي يجتمع مع "ديب" للمرة الأولى منذ فيلم "دوني براسكو" الصادرِ عام 1997م.

تدور أحداث الفيلم حول حياة الفنان الإيطالي "أميديو موديلياني" خلال 48 ساعة عصفت بحياته، مجسدًا سلسلة من الأحداث المثيرة والمضطربة في شوارع وأزقة مدينة باريس المتأثرة بأهوال الحرب العالمية الأولى. يجد مودي نفسه في مطاردة مع الشرطة، ورغم رغبته الشديدة في إنهاء مسيرته الفنية ومغادرة المدينة، إلا أن هذا القرار يلقى معارضة من قبل زملائه: الفنان الفرنسي موريس أوتريلو، والفنان البيلاروسي شايم سوتين بالإضافة إلى ملهمته وعشيقته الإنجليزية، بياتريس هاستينغز. يلتمس مودي النصيحة من صديقه البولندي وتاجر الفنون ليوبولد زبوروفسكي، لكن تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يواجه جامع أعمال فنية قد يغير مجرى حياته.



مريم شريف افضل ممثلة



فيولا ديفيس