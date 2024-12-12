شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد احتفالية حزب مستقبل وطن بتجهيز 1000 عروسة من فتيات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية حزب مستقبل وطن الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرة " فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ولفيف من الشخصيات العامة.

احتفالية حزب مستقبل وطن

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي نفذها حزب مستقبل وطن تماشيا مع سياسة الحزب تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، لأنه تم تجهيزهن في إطار مبادرة " فرحة ولادنا".



الوزراء والمسؤلين بالاحتفالية

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحزب مستقبل وطن والمشاركة في هذا الحدث الذي يدخل البهجة والسعادة في قلوب ألف فتاة من فتيات مصر، خاصة أن فرحتهن تمثل فرحة وسعادة لنا جميعا.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لدعمه الكبير وتوجيهاته المستمرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المواطنين الأولى بالرعاية، بالتوازي مع العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم تمكينهم اقتصاديا لخروجهم من دائرة العوز، مثمنة الجهد الاجتماعي الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن.