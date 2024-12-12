شكرا لقرائتكم خبر عن منصب مختلف فى الزمالك.. المدير الرياضى ضمن الجهاز الفنى الجديد بعد رحيل جوميز والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة التعاقد مع مدير رياضى لفريق الكرة، ضمن خطة البحث عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز إلى الفتح السعودي.

وكشف مصدر بالزمالك فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان المجلس استقر على ضرورة تواجد مدير رياضى بالزمالك ليكون مسئولا عن اختيار مدير للتعاقدات وكذلك وضع أسس مستقبل الفريق.

وأضاف المصدر إن المدير الرياضى سيكون مهمته ضرورية فى الوقت الحالى، خاصة بعد رحيل جوميز بشكل مفاجئ وحال وجود مدير رياضى سيكون لديه حلول فى اى أزمة تخص الفريق

ورحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك عن تدريب الفريق متجها إلى الفتح السعودي واخطر مسؤولو النادى وجمع متعلقاته وغادر القلعة البيضاء امس.

يبحث مجلس إدارة الزمالك عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة فى الكونفدرالية والدورى الممتاز.