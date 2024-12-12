شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا وجوناس وسبايك لي وتوبا فى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، حضور النجمة العالمية بريانكا شوبرا وزوجها المغنى نيك جوناس والمخرج العالمي سبايك لي، والممثلة التركية توبا بويوك أوستون وديف باتيل وميني درايفر وظافر العابدين وماجد المصري ودرة وشيماء سيف وناهد السباعي ومريم شريف وأحمد حاتم.

ويشهد حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض فيلم مودي – ثلاثة أيام على جناح الجنون، التجربة الإخراجية الثانية للممثل والمخرج الأمريكي جوني ديب.

يمثل فيلم "مودي" عودة قوية للنجم الهوليودي جوني ديب إلى مشهد الإخراج السينمائي، جنبًا إلى جنب بمشاركة كوكبة من النجوم العالميين؛ ريكاردو سكامارشيو، أنطونيا ديسبلا، ستيفن جراهام، برونو غويري، ريان مكبارلاند، لويزا راينيري، سالي فيليبس، بالإضافة إلى النجم "آل باتشينو" الذي يجتمع مع "ديب" للمرة الأولى منذ فيلم "دوني براسكو" الصادر عام 1997م.

تدور أحداث الفيلم حول حياة الفنان الإيطالي "أميديو موديلياني" خلال 48 ساعة عصفت بحياته، مجسدًا سلسلة من الأحداث المثيرة والمضطربة في شوارع وأزقة مدينة باريس المتأثرة بأهوال الحرب العالمية الأولى. يجد مودي نفسه في مطاردة مع الشرطة، ورغم رغبته الشديدة في إنهاء مسيرته الفنية ومغادرة المدينة، إلا أن هذا القرار يلقى معارضة من قبل زملائه: الفنان الفرنسي موريس أوتريلو، والفنان البيلاروسي شايم سوتين، بالإضافة إلى ملهمته وعشيقته الإنجليزية، بياتريس هاستينغز. يلتمس مودي النصيحة من صديقه البولندي وتاجر الفنون ليوبولد زبوروفسكي، لكن تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يواجه جامع أعمال فنية قد يغير مجرى حياته.



توبا



بريانكا شوبرا وجوناس وسبايك لي وتوبا



سبايك لي