شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية شريك إعلامى للدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن تعاونها مع قناة الوثائقية كشريك إعلامي للدورة السادسة من المهرجان التى تنطلق من 16 إلى 21 ديسمبر الحالى بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوست بموقع فيس بوك، وكتبت: "سعداء جدا بالإعلان أن قناة الوثائقية شريك إعلامي للدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير من 16 إلى 21 ديسمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية".



قناة الوثائقية شريك إعلامي مع مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وأعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة عن إقامة عدد من العروض والفعاليات المختلفة خلال أيام إقامته، والتي تبدأ من 16 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر بدار الأوبرا المصرية.

ومن بين فعاليات المهرجان في دورته السادسة، العرض العالمي الأول للفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، وأيضا الفيلم المصري "أروح لفين" كعرض عالمى أول للمخرج عز الدين الفقى ضمن المسابقة المصرية بالمهرجان.

كما سيتم عرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali، ومشاركة الفيلم المصري "كعب عالي" للمخرج مهند الكاشف ضمن المسابقة الدولية بالدورة، وتكريم مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف ومنحه البرج الذهبى عن مشواره الفنى.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، تعقد ندوة يوم الخميس 19 ديسمبر مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود".

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.