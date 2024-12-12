شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على زد 3-1 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره زد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم على ستاد المحلة منذ قليل ضمن الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

تقدم فريق غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق محمد حمدى ذكى في الدقيقة 12 بينما عزز حميدو فاتو بالهدف الثانى في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثالث عبده يحيى في الدقيقة 37 بينما أحرز شادى حسين هدف فريق زد الوحيد من علامة الجزاء.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق غزل المحلة وأهدار العديد من الفرص في غياب تام من قبل لاعبو فريق زد.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمر الجزار ، أحمد حكيم ، أحمد كاستيلو.

خط الوسط .. عبد الرحيم عمورى ، مورى توريه ، محمد أشرف بن شرقى ، حميدو فاتوو.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى ، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.