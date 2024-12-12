شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 18.2 يوفر تحسينات Apple Intelligence وتكامل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل الإصدار العام لنظام التشغيل iOS 18.2، الذى يتميز بتكامل Siri مع ChatGPT بالإضافة إلى العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تم عرضها لأول مرة في حدث أبل في سبتمبر الماضى.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه مع استمرار أبل فى العمل على الإصدار المحدث من Siri، فهي تدمج مساعدها مع ChatGPT من OpenAI.

يتيح هذا الآن لمستخدمي iPhone بالسماح لـ Siri بطلب المساعدة من ChatGPT في مهام معينة، ولا تتم مشاركة البيانات مع OpenAI إذا كنت تستخدم ChatGPT على iPhone الخاص بك دون حساب OpenAI.

كما أنه لديك أيضًا التحكم في ما إذا كنت تريد تمكين تكامل ChatGPT مع Siri على هاتفك أم لا.

يجلب Image Playground إنشاء نص إلى صورة AI إلى iPhone، ويمكنك استخدامه كتطبيق مستقل أو كخدمة مدمجة في الرسائل وبعض التطبيقات الأخرى.

وإذا قمت بتزويد Image Playground بصورة لصديق أو أحد أفراد العائلة، فيمكنه إنشاء صور لأشخاص يشبهونهم أيضًا.

ويأتي Genmoji الذي يتيح لك إنشاء رموز تعبيرية فريدة باستخدام مطالبات نصية، وهذه واحدة من الإضافات الأكثر متعة إلى Apple Intelligence.

يمكن لـ Genmoji أيضًا إنشاء رموز تعبيرية مستوحاة من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، مما يجعل المحادثات أكثر شخصية.

وهناك ميزة جديدة رئيسية أخرى في iOS 18.2 هي Visual Intelligence، حيث يتيح لك Visual Intelligence التقاط صورة لشيء ما أو حتى مكان ثم سؤال الذكاء الاصطناعي عنها.

يمكنك حتى نسخ أو تلخيص أو ترجمة نص في صورتك باستخدام Visual Intelligence، ويمكنك أيضًا البحث في Google عن شيء ما في صورة أو سؤال ChatGPT عنه.

وهناك عدد من الميزات الجديدة الأخرى في iOS 18.2 أيضًا بما فى ذلك:

مشاركة مواقع AirTag مع الروابط

تعيين التطبيقات الافتراضية

Image Wand لتطبيق Notes لإنشاء صور من رسوماتك

Compose الذي يتيح لك تأليف نص باستخدام ChatGPT

وصف التغييرات التى تريدها فى النص والسماح للذكاء الاصطناعي بإجرائها

كما تعمل أبل على توسيع دعم اللغة الإنجليزية المترجمة إلى البلدان التالية:

كندا

المملكة المتحدة

إيرلندا

أستراليا

نيوزيلندا

جنوب أفريقيا

تم تطبيق معظم الإضافات الجديدة إلى Apple Intelligence على مستوى النظام وحتى عبر بعض تطبيقات الطرف الثالث.