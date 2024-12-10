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القيادة تهنئ الرئيس الغاني المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1866095020400386325?ref_src=twsrc%5Etfw

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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