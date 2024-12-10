شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الغاني المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1866095020400386325?ref_src=twsrc%5Etfw
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1866095020400386325?ref_src=twsrc%5Etfw
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.