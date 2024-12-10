الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة %5 خلال أكتوبر 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر من عام 2024. ووفقًا لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %5 مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أكتوبر 2023م)، مدعومًا بالارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الفرعية التي تشكل مكونات المؤشر، وتتضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة %0.4 على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 12.4%، وكلًا من الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة %6.2، و%8.4، على الترتيب. وأشارت نتائج النشرة لشهر أكتوبر ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة %5.4 ، والأنشطة غير النفطية بنسبة %4 مقارنة بنفس الشهر للعام الماضي.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة.