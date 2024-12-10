شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تدشين مركز المراقبة ونموذج الدوريات على الطرق السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أمس الاثنين، مركز المراقبة الميدانية بقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، والنموذج التشغيلي الجديد للدوريات السرية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض.

يأتي ذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويعمل مركز المراقبة الميدانية من خلال التقنية الحديثة، على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراقبة حركة السير ورصد المخالفات المرورية.

ويأتي تشغيل المركز ضمن جهود الأمن العام لتعزيز جودة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.