شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة المكرمة".

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

