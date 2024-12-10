شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة المكرمة".
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.