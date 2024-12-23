شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 3755 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب في مصر، الانخفاض، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الإثنين، 4291.5 جنيه للبيع، و4262.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الإثنين، 3933.75 جنيه للبيع، و3907.5 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الإثنين، إلى: 3755 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الإثنين، 3218.5 جنيه للبيع، و3197.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الإثنين، 2503.25 جنيه للبيع، و2486.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الإثنين، إلى: 2145.75 جنيه للبيع، و2131.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30040 جنيها للبيع، و29840 جنيها للشراء.