النشرة: الافراج عن الشاب حسين الموسوي الذي اختطف في سوريا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الشاب حسين الموسوي الذي أعلن ذووه عن اختفائه بعد توجهه إلى سوريا قبل 9 أيام، اتصل بذويه وابلغهم انه تم الإفراج عنه وهو بطريقه الى المنزل.

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