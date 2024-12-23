افادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بأنه "استكمالا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز الناعمة - الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية. تأتي هذه المهمات، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تسلمنا مركزا سابقا للجبهة الشعبية في الناعمة – الشوف والأنفاق العائدة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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