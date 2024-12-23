افادت هيئة البث الإسرائيلية بانه بمقتل الضابط والجنديين يرتفع إلى 38 جنديا عدد الجنود الذين قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: 38 جنديا قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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