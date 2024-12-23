معلومات الجديد: الثنائي الشيعي يرفض "ضمنياً" قائد الجيش لكنّ إتصالات دوّلية ومشاورات مستمّرة بهذا الإطار

اشارت مصادر نيابية لقناة "الجديد"، الى أن "ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون من بعض الأطراف بات مرتبطاً بكيفية تطبيقه اتفاق وقف النار وتسليم سلاح حزب الله".

كما افادت مصادر مطلّعة للقناة، عن أن "تجمّعا سنيا سيكون بصدد الولادة هدفه تقريب وجهات النظر وخلق "بلوك" بتوجه سياسي موحّد ووظيفته تنتهي بانتخابات الرئاسة ".

في هذا السياق، كشفت معلومات "الجديد"، عن أن "الثنائي الشيعي يرفض "ضمنياً" قائد الجيش لكنّ إتصالات دوّلية ومشاورات مستمّرة بهذا الإطار".

ولفتت مصادر الوطني الحر لـالجديد، الى أننا "نعكف على غربلة أسماء المرشحين ولا فيتو سوى على فرنجية وقائد الجيش ونعمة افرام".