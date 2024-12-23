مستشار ترامب للأمن القومي: نراقب في سوريا تنظيم الدولة وحدود إسرائيل والديناميكية الأوسع مع حلفائنا بالخليج

اشار مستشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي الى "اننا نراقب في سوريا تنظيم الدولة وحدود إسرائيل والديناميكية الأوسع مع حلفائنا بالخليج"، لافتا الى "أننا لا نحتاج إلى وجود قوات أميركية تتحرك في سوريا بأي شكل. قواتنا لا ينبغي أن تكون في سوريا وترامب محق تماما بعدم جرنا إلى حروب في الشرق الأوسط".

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