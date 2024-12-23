غانتس: الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلا من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب

اشار العضو السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، الى أن "الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلا من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب".

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