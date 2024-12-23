رئيس الوزراء الفرنسي اعلن عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية احتفاظ وزيري الخارجية جان نويل بارو ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو.

وكان الوسطي جان نويل بارو يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة السابقة، بينما يشغل سيباستيان ليكورنو، المقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، منصب وزير الجيوش منذ 2022.

يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.

وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 كانون الأول بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.

وبايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.