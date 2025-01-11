شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المليار متابع تجمع أبرز منصات التواصل الاجتماعي في مكان واحد تحت شعار المحتوى الهادف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلقت صباح اليوم السبت 11 يناير 2025 النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى والأكبر من نوعها عالميًا، تحت شعار المحتوى الهادف، واليوم نشاهد كبرى منصات التواصل الاجتماعي تحت سقف واحد ولأول مرة عالميًا تلتقى سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا "فيسبوك، وإنستغرام، واتساب"، مع جمهور القمة لمناقشة مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى. بدورها رصدت عدسة "سيدتي" تواجد تلك المنصات مع اللحظات الأولى من انطلاق قمة المليار متابع صباح اليوم، وتأتي القمة بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تحت شعار "المحتوى الهادف"، وتحتضن القمة سلسلة من ورش العمل وجلسات الحوار من أجل تسليط الضوء على مستقبل صناعة المحتوى وكيفية بناء محتوى مهم يحمي الملكية الفكرية ويكافح المعلومات المضللة. وتتيح القمة الفرصة أمام مسؤولي المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى من أجل المشاركة في تلك الجلسات ودعم المحتوى المفيد للبشرية، وعن حضور المنصات الاجتماعية في القمة نكشف لكم بعض التفاصيل. منصات التواصل الاجتماعي حاضرة في قمة المليار متابع تأتي في مقدمة المنصات المتواجدة في قمة المليار متابع منصة ميتا والتي تشارك من خلال ورشة تدريبية بعنوان "ميتا.. الانطباعات الأولى: تعرفوا على آخر التحديثات التي أطلقتها ميتا لتتميزوا خلال عام 2025"، وتستهدف المنصة من خلال تلك الندوة صناع المحتوى لمشاركة تجاربهم عبر منصة ميتا، والتعريف بأهم الأدوات والاستراتيجيات لصناعة المحتوى خلال المنصة. ولعل أشهر ندوات ميتا في القمة، جلسة بعنوان "أطلق العنان لمستقبل الذكاء الاصطناعي باستخدام ميتا" يتحدث فيها فارس عقاد، ويتناول خلالها مواضيع تتعلق بآلية الكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن للمبدعين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين محتواهم وتبسيط خطوات العمل للبقاء في الطليعة وذلك عبر منصة ميتا، حسب ما ذكر في وام. هناك ورش أخرى أيضًا تشارك بها ميتا مثل جلسة بعنوان "المبدعون من أجل الخير" يقدمها كريس بوير، وجلسة "كشف أسرار تحقيق الدخل من فيسبوك لصناع المحتوى" لعبد الرحمن السبكي، وورشة عمل بعنوان "تمكين العطاء: العمل الخيري وتأثيره على المجتمعات" لفرح مطالقة، وجلسة بعنوان "أهمية استراتيجية المحتوى" لدينا الشريف، و"صناعة المحتوى: كيف تبني هويتك الرقمية الفريدة" ويقدمها علي الحناوي. أما مشاركة تيك توك في القمة فتأتي من خلال تقديم خطاباً بصرياً يدعم صناعة المحتوى ويعزز التواصل بين المستخدمين، ويمنح رواد المنصة فرصة متابعة ملايين الفيديوهات القصيرة التي يقدمها صناع محتوى من مختلف الثقافات، وتدعم حضورها بمجموعة من الورش المتمثلة في ورشة بعنوان "تيك توك.. الدليل المثالي للمبتدئين"، وأخرى تحمل عنوان "الإمكانيات اللامتناهية للبث المباشر عبر تيك توك"، وورشة بعنوان "إتقان استخدام تيك توك للعلامات التجارية.. كشف أسرار الإبداع والتفاعل والنمو". "سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك".. منصات التواصل الاجتماعي تجتمع تحت سقف واحد في #قمة_المليار_متابع#1BillionSummit@1billionsummit pic.twitter.com/gtKjbhfQOv — مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 11, 2025 كما تشارك تيك توك بورشة متعلقة بالأدوات اللازمة لتحقيق الربح على المنصة بعنوان "تحقيق الدخل على تيك توك.. تحويل المشاهدات إلى إيرادات". أما يوتيوب فتشارك بالعديد من الجلسات وورش العمل التفاعلية خلال فعاليات القمة، ومنها جلسة بعنوان "أساسيات يوتيوب: كشف إمكانيات المنصة" لياسمينا زعلوك، وجلسة "الجمهور والنمو – فهم خوارزميات يوتيوب" لكريم زوين، وورشة "تقديم البودكاست عبر منصة يوتيوب" لفيكتوريا بلينوفا، وورشة عمل "إتقان إعداد فيديوهات يوتيوب" تقدمها خلوق الياسين، وجلسة "تحقيق الدخل من يوتيوب والمبادئ التوجيهية لمجتمع المنصة" لرندة مرزقاوي، وجلسة "صانعو المحتوى: يوتيوب كمنصة متعددة الصيغ" ويشارك بها خلوق الياسين وعمر أبو الرب، وشريف نبيل، وجلسة "تفعيل القناة الخاصة بكم: كشف أهمية تمويل المتابعين" وتقدمها ياسمينا زعلوك. دعم صناع المحتوى والكتاب والمفكرين يأتي حضور المنصات الأخرى مثل منصة إكس من أجل دعم صناع المحتوى والكتاب والمفكرين، ومنحهم فرصة للحوار والتواصل مع جمهور كبير، وتتبنى منصة إكس طرح خطاب مشوق وممتع بعيداً عن المعلومات الكاذبة والمضللة. وتشارك جويل يزبك من منصة إكس في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع بجلسة تحمل عنوان "منصة إكس لصناع المحتوى". أما منصة لينكد إن فهي مختلفة تمامًا، وتتواجد في القمة كونها حاضنة لملايين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وتدعم صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى متخصصاً وذا قيمة مهنية، وتوفر المنصة فضاء مفتوحاً للنقاش وتبادل المعرفة بما يعزز التفاعل بين المحترفين، ويثري مواضيع العمل والتطوير المهني، ولعل أبرز الورش التفاعلية للمنصة، ورشة تدريبية بعنوان " توظيف منصة لينكدإن لعرض الأعمال الإبداعية" وتقدمها سلمى الطنطاوي. وأخيرًا، تأتي مشاركة منصة سناب شات لعرض قصص النجاح الملهمة لصناع المحتوى ورحلتهم التي حققوا خلالها النجاح، وتشارك المنصة الحضور أسرار نجاح صناع المحتوى. تابعي أيضا انطلاق قمة المليار متابع بمشاركة أكثر من 125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً غدًا يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

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