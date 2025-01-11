إنذار في مايوت مع اقتراب إعصار ديكيليدي

ابوظبي - سيف اليزيد - وُضع أرخبيل مايوت الفرنسي السبت في حالة إنذار برتقالية تحسباً لمرور الإعصار ديكيليدي قبالة سواحله الجنوبية في المحيط الهندي بعد أقل من شهر على أضرار جسيمة لحقت به جراء إعصار شيدو.

والمستوى البرتقالي يعني «توقف عمل العبارات» المحلية على ما أوضحت عبر منصة إكس إدارة هذه المقاطعة الفرنسية البالغ عدد سكانها 320 ألف نسمة. وحذرت السلطات من احتمال حصول «تدهور كبير في الأحوال الجوية» اعتباراً من مساء السبت.

وأكدت إدارة مايوت «يجب الاستعداد بجدية لاحتمال مرور إعصار قريب جداً واعتماد مستوى الإنذار الأحمر».

في نشرتها الأخيرة، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية «منخفضاً مصحوباً بالأمطار والرياح» عند مرور الإعصار ديكيليدي قرب الأرخبيل متحدثة عن «أمطار غزيرة جداً قد تتسبب بفيضانات».

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتراجع قوة ديكيليدي ليل السبت الأحد «إلى عاصفة مدارية قوية خلال تنقلها قبالة جنوب مايوت خلال يوم الأحد».

وفجر السبت بالتوقيت المحلي كان ديكيليدي على مسافة 800 كيلومتر شرق مايوت بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأتى هذا الإنذار بعد أقل من شهر على مرور الإعصار شيدو الذي ألحق أكبر قدر من الأضرار في تاريخ الأرخبيل في السنوات التسعين الأخيرة.

وتسبب شيدو بأضرار هائلة في أفقر المقاطعات الفرنسية. وأسفر مروره عن سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلاً وأكثر من 5600 جريح وتدمير الكثير من المساكن الهشة.