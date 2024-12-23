مصادر الجديد: هوكشتاين سيزور لبنان بين عيدَي الميلاد ورأس السنة لبحث تطبيق القرار 1701 مع برّي وميقاتي

افادت مصادر دبلوماسية لـ "الجديد" بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين سيزور لبنان بين عيدَي الميلاد ورأس السنة لبحث تطبيق القرار 1701 مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وذكرت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "الجديد" بان زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 كانون الثاني.

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