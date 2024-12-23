شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحظر استيراد الدواجن والبيض من بولندا بسبب إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من بولندا، وذلك بعد تأكد تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعتي ”Mazowieckie“ و”Warminsko-Mazowieckie“.
وجاء القرار بناءً على تقارير رسمية من الجانب البولندي أكدت انتشار الفيروس في المقاطعتين المذكورتين، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لمنع دخول أي منتجات دواجن قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين والمقيمين.
ويشمل الحظر جميع منتجات الدواجن وبيض المائدة بما في ذلك اللحوم المصنعة والتجهيزات، في حين استثنت الهيئة المنتجات المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لديها.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على استمرارها في مراقبة الوضع الصحي في مختلف الدول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الغذاء المستورد وحماية صحة المستهلك.
من جانبها، أبلغ اتحاد الغرف السعودية مستوردي الدواجن بقرار الحظر، مطالبا إياهم بالتقيد به والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات.
وجاء القرار بناءً على تقارير رسمية من الجانب البولندي أكدت انتشار الفيروس في المقاطعتين المذكورتين، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لمنع دخول أي منتجات دواجن قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين والمقيمين.
ويشمل الحظر جميع منتجات الدواجن وبيض المائدة بما في ذلك اللحوم المصنعة والتجهيزات، في حين استثنت الهيئة المنتجات المعالجة حرارياً بالطرق المعتمدة لديها.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على استمرارها في مراقبة الوضع الصحي في مختلف الدول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الغذاء المستورد وحماية صحة المستهلك.
من جانبها، أبلغ اتحاد الغرف السعودية مستوردي الدواجن بقرار الحظر، مطالبا إياهم بالتقيد به والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات.