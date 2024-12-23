ثراء جبيل زوجة طارق لطفي وأحمد السعدني في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تشارك الفنانة ثراء جبيل في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين جديدين، بدأت تصويرهما خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً قبل احتفالها بزفافها من الممثل مختار الديناري.
العمل الأول هو مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا من 30 حلقة، والثاني مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل من 15 حلقة، وذلك بعد اعتذارها عن مسلسل "الأميرة- ضل الحيطة" مع ياسمين صبري.
مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
فيما تظهر في مسلسل "لام شمسية" بدَور زوجة الفنان أحمد السعدني والذي ينفصل عنها ويتزوج بعد ذلك من الفنانة أمينة خليل.
مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر. ويأتي من بطولة: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد. ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال؛ حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي.
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كما انتهت ثراء جبيل مؤخراً من تصوير مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود، والمكوّن من 10 حلقات؛ للعرض على المنصات خلال الفترة المقبلة؛ حيث تجسّد خلال أحداثه شخصية "هاجر"، التي تعمل مذيعة راديو، وتتعرّف إلى أحمد داود، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية. والعمل يشارك في بطولته: أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف. وإخراج يحيى إسماعيل.
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العمل الأول هو مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا من 30 حلقة، والثاني مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل من 15 حلقة، وذلك بعد اعتذارها عن مسلسل "الأميرة- ضل الحيطة" مع ياسمين صبري.
ثراء جبيل زوجة طارق لطفي وأحمد السعدنيتجسد ثراء جبيل في مسلسل "العتاولة 2" شخصية جديدة على الأحداث من اللواتي تم إضافتهن إلي القصة ولم تتواجد في الجزء الأول، وهي زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
فيما تظهر في مسلسل "لام شمسية" بدَور زوجة الفنان أحمد السعدني والذي ينفصل عنها ويتزوج بعد ذلك من الفنانة أمينة خليل.
مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر. ويأتي من بطولة: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد. ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال؛ حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي.
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ثراء جبيل في انتظار "إقامة جبرية"وفي سياق متصل، تنتظر ثراء جبيل عرض مسلسل "إقامة جبرية" على أحدى المنصات الرقمية يوم 8 يناير 2025؛ حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم. ومن تأليف أحمد عادل. وإخراج أحمد سمير فراج. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.
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كما انتهت ثراء جبيل مؤخراً من تصوير مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود، والمكوّن من 10 حلقات؛ للعرض على المنصات خلال الفترة المقبلة؛ حيث تجسّد خلال أحداثه شخصية "هاجر"، التي تعمل مذيعة راديو، وتتعرّف إلى أحمد داود، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية. والعمل يشارك في بطولته: أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف. وإخراج يحيى إسماعيل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».