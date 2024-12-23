أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة

داهمت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا في حي "مريخ" ضمن نطاق بلدية أم السلم الفرعية، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، حيث كشفت الحملة عن معمل لتصنيع المخبوزات يعمل بدون تراخيص نظامية ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى اغلاق الموقع ومصادرة المواد الغذائية المخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الموقع كان يعاني من تدنٍ واضح في مستوى النظافة، مع وجود عمالة تعمل دون كروت صحية، حيث تمكنت الفرق التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، منها 1.2 طن من المخبوزات، بالإضافة إلى حوالي 400 كيلو دقيق و 140 كيلو سمن تظهر عليه علامات التلف والفساد، إلى جانب 150 كيلو من السكر المخزن بطريقة غير سليمة. كما جرى رصد معدات تصنيع غير مطابقة للاشتراطات، منها 3 مكائن عجن تعمل في ظروف صحية سيئة.

وأضافت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم بمشاركة إدارة السكن الجماعي - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - وزارة التجارة - هيئة الغذاء الدواء - إجادة - الضبط الميداني باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت هيئة الغذاء والدواء بتتبع مصادر المواد الغذائية الأولية، في حين تولت بلدية أم السلم الفرعية إتلاف جميع المواد المصادرة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإغلاق الموقع بالتعاون مع فريق “إجادة” وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وتواصل أمانة جدة جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية على كافة المواقع، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة السكان وسلامتهم.