السعودية تنظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني فبرايل المقبل

وسيتضمن المؤتمر، الذي يعقد بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، جلسات حوارية رفيعة المستوى عدة بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة حول دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.
وللراغبين في التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات عن المنتدى من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://rihf.ksrelief.org.
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