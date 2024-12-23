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السعودية تنظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني فبرايل المقبل

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومي 24 و25 فبراير المقبل، منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع تحت عنوان «استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

وسيتضمن المؤتمر، الذي يعقد بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، جلسات حوارية رفيعة المستوى عدة بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة حول دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.

وللراغبين في التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات عن المنتدى من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://rihf.ksrelief.org.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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