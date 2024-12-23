بايدن يمنح السجناء حكم المؤبد تفاديا لإعدامات ترمب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيخفف أحكام 37 من أصل 40 شخصًا محكومًا عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، وتحويل عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة، وذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المؤيد الصريح لتوسيع عقوبة الإعدام، منصبه.

وتمنح هذه الخطوة الحياة للأشخاص المدانين في جرائم القتل، بما في ذلك قتل ضباط الشرطة والجيش، والأشخاص على الأراضي الفيدرالية، وأولئك المتورطين في عمليات سطو مميتة على البنوك أو صفقات المخدرات، فضلا عن قتل الحراس أو السجناء في المرافق الفيدرالية. وهذا يعني أن ثلاثة سجناء فقط ما زالوا يواجهون الإعدام.

الجرائم العنيفة

قال بايدن في بيان: «لقد كرست حياتي المهنية للحد من الجرائم العنيفة، وضمان نظام عدالة عادل وفعال. اليوم، أقوم بتخفيف أحكام 37 من أصل 40 فردًا محكومًا عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. تتوافق هذه التخفيفات مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية التي فرضتها إدارتي في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية». وقف الإعدام

في عام 2021، أعلنت إدارة بايدن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفيدرالية، لدراسة البروتوكولات المستخدمة، وهو ما أوقف عمليات الإعدام خلال فترة بايدن. لكن بايدن وعد في الواقع بالذهاب إلى أبعد من ذلك بهذه القضية في الماضي، وتعهد بإنهاء عمليات الإعدام الفيدرالية دون التحذيرات المتعلقة بالإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية.

وفي أثناء ترشحه للرئاسة في عام 2020، قال موقع حملة بايدن إنه «سيعمل على تمرير تشريعات لإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، وتحفيز الولايات على اتباع مثال الحكومة الفيدرالية».

في حين لم تظهر لغة مماثلة على موقع إعادة انتخاب بايدن قبل أن يغادر السباق الرئاسي في يوليو.

وقال بايدن في بيانه: «لا تخطئوا.. إنني أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة، وأتألم من أجل كل الأسر التي عانت خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن تعويضها. لكن بفضل ضميري وخبرتي كمحام عام، ورئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، ونائب الرئيس، والآن الرئيس، أصبحت أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأننا يجب أن نوقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي».

انتقاد سياسي

وجه باراك أوباما انتقادا سياسيا لترمب قائلا: «في ضميري المرتاح، لا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي وأسمح للإدارة الجديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها».

وتحدث ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير القادم، بشكل متكرر عن توسيع نطاق عمليات الإعدام. وفي خطاب أعلن فيه عن حملته الانتخابية لعام 2024، دعا ترمب إلى «إنزال عقوبة الإعدام بمن يُقبض عليهم وهم يبيعون المخدرات بسبب أفعالهم الشنيعة».

ثلاثة سجناء فقط ما زالوا يواجهون الإعدام: ديلان روف: نفذ عمليات قتل عنصرية عام 2015 لتسعة أعضاء سود من كنيسة «الأم إيمانويل» الأسقفية الميثودية الإفريقية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا. دجوكار تسارنايف: مفجر ماراثون بوسطن عام 2013. روبرت باورز: أطلق النار على 11 من المصلين في كنيس «شجرة الحياة» ببيتسبرج عام 2018، وهو أعنف هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة.