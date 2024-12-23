ثنائيات درامية خليجية في الخريطة الأولية للموسم الرمضاني 2025

مسلسل "أفكار أمي"

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مسلسل "سدف"

ومن المسلسلات التي سوف تكون أحداثها شاهدة على ثنائية أخرى مميزة، هو مسلسل "سدف" الذي يجمع الفنان حسين المهدي بالفنانة بثينة الرئيسي. وقد حرَص الثنائي على الترويج للعمل؛ خاصة عقب بدء تصويره خلال الأيام الماضية، من خلال مجموعة صور وفيديوهات طغى عليها الجانب الكوميدي بينهما.

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مسلسل "أبو البنات"

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مسلسل "من الأحد إلى الخميس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - يوماً بعد الآخر تتضحوالتي سوف يكون لها تواجُد في، والتي سوف تشهد ثنائيات مميزة تجمع عدداً من نجوم ونجمات الوطن العربي، الذين يتمتعون بجماهيرية وشعبية عريضة تنتظر كلّ جديد يقدّمه هؤلاء النجوم. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرّف إلى أبرز هذه الثنائيات التي حجزت لنفسها مكاناً في الخريطة الأولية للموسم الرمضاني المنتظَر.يجتمع النجممع النجمة حياة الفهد في عمل درامي يحمل اسم: ""، وهو من الأعمال التي حظيت باهتمام كبير من قِبل وسائل الإعلام، التي تهتم بالشأن الفني؛ لكونه يجمع نجمين كبيرين من نجوم الساحة الفنية.يشار إلى أن هذا العمل قد أعاد الفنانةللمنافسة الرمضانية، بعد تغيُّبها العام الماضي؛ إذ كانت آخر مشاركاتها في موسم رمضان 2023، من خلال مسلسل "قرة عينك"، على عكس الفنان، الذي كانت له بصمة في السيزون الأخير، من خلال مسلسل "خيوط المعازيب".يشار إلى أن مسلسل "أفكار أمي" قد تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بالكويت؛ ليخرج من لوكيشن التصوير الخاص به؛ ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025. وهو من كتابة عبد المحسن الروضان، وإخراج باسل الخطيب، ومن إنتاج مؤسسة الفهد.وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم؛ مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجياً.مسلسل "سدف" يمثل إضافة مميزة للدراما الرمضانية، ويعِد بمفاجآت درامية تجمع بين الأداء القوي للمهدي والرئيسي، تحت إدارة الإخراج المتميز لمحمد أنور محمد.ويُعرض للفنانفي الوقت الحالي، مسلسل بعنوان: "صدف"؛ إذ نجح العمل في أن يكون محط أنظار الجمهور، ولاسيّما عقب عرض أولى حلقاته؛ ليصبح اسم المسلسل على قائمة ترند منصات التواصل الاجتماعي. وخلال أحداثه يظهر بشخصية المحقق "فهد" الذي يحاول فك ألغاز واقعة "انتحار" تحيط بها العديد من الشكوك عن كونها ليست واقعة عادية؛ بل جريمة قتل مدبَّرة.كما شاركتمؤخراً في مسرحية "كاوبوي"، وهو عمل موسيقي استعراضي، من إخراج سعود بوعبيد، ومن تأليف فاطمة العامر.وكان للفنانةعملان دراميان في رمضان 2023، الأول بعنوان: "منزل 12" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والغموض، تتخلله خطوط كوميدية. وشاركها بطولة العمل كوكبة من نجوم الخليج، وهم: سعد الفرج، محمد العلوي، عبدالمحسن القفاص، نور الدليمي وآخرون. والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد خالد النشمي.مباراة تمثيلية أخرى سوف نراها خلال أحداث مسلسل "أبو البنات" الذي يناقش في مضمونه جملة من القضايا التي تميل إلى الطابع الاجتماعي والعائلي بصورة كبيرة جداً، والتي تجمع بين الفنانة هبة الدري بالفنان إبرهيم الحربي.ومن جانبها، عبّرت النجمةعن سعادتها بالشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث هذا المسلسل وتُدعى "ليلوه". منوّهة إلى أن هذه الشخصية أخذت منها مجهوداً كبيراً أثناء تنفيذها. جاء ذلك من خلال منشور لها عبْر صفحتها على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "لله الحمد، انتهيت من تصوير مسلسل أبو البنات، وانتظرونا إن شاء الله في رمضان 2025، العمل ما راح أنساه ولا أقدر أنسى شخصية ليلوه اللي أخذت مني مجهوداً كبيراً لتنفيذها. شكراً للمخرج محمد القفاص على ثقته فيني لأدائي هالشخصية الاستثنائية، وشكراً للكاتب محمد النشمي، والشكر الكبير للمجموعة الفنية والأستاذ باسم عبدالأمير على الحب الكبير واحتوائهم لي، شكراً فريق العمل من الكاست الفني وكاست الفنانين اللي دايماً أقول عنهم ناس تنشرى بذهب، الحمد لله كان كاست رائع وعلى قلب واحد، نلتقي قريباً يا أحباب، والقادم أجمل".يمكنكِ قراءة حصاد 2024: ما بين السينما والتليفزيون هذا ما قدّمته النجمات السعوديات في هذا العاممن بين المسلسلات، والتي أُعلن مؤخراً عن تواجدها في موسم رمضان 2025، مسلسل ""، والذي يجدد التعاون مرة أخرى بين الفنان محمد الدوسري والفنانة فوز الشطي.وقد عبّر "الدوسري" عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل الذي يجمعه بالنجمة فوز الشطي؛ لافتاً إلى أن هذا المسلسل يمثل محطة هامة له في مشواره الفني وتحدياً كبيراً في نفس الوقت.كما وجّه رسالة شكر لكلّ المشاركين على هذا العمل؛ بداية من نجومه، وصولاً لمؤلفه ومخرجه. وشارك الفنان محمد الدوسري صورة تجمعه بنجوم المسلسل عبْر صفحته على "إنستغرام"؛ معلقاً: "الحمدلله خلّصت تصوير مسلسل من الأحد إلى الخميس، شكراً من القلب لكلّ طاقم العمل على الحب والتعاون اللي شفناه مع بعض، وإن شاء الله نشوف ثمرة هالتعب في رمضان 2025، هالمحطة كانت جديدة ومهمة بالنسبة لي، تحدّي ومنافسة مع نفسي، وأتمنى يعجبكم اللي قدمناه".ويشارك في مسلسل "من الأحد للخميس" عددٌ آخر من النجوم، منهم: إيمان الحسيني، إيمان فيصل، ريم النجم. الكاتب علي الدوخان. المخرج أحمد شفيق. إنتاج قولد جروب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».