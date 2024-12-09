شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية السودانية

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الاثنين، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.وفي وقت سابق كان استقبل "الخريجي"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيدة سيليست دريك.واستعرضا أوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.