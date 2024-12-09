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نائب وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع في السودان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الاثنين، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات السودانية

حضر الاستقبال، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

وفي وقت سابق كان استقبل "الخريجي"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيدة سيليست دريك.
واستعرضا أوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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