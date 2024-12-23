تكنولوجيا: صور رسمية للنماذج الخاصة بالأسواق العالمية من هواتف Oppo Reno 13 وReno 13 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno 13 للأسواق العالمية، ولقد رصدت الهواتف بالفعل في الموقع الرسمي للشركة في ماليزيا قبل الإعلان المرتقب.

أكدت Oppo على أن هاتف Reno 13 5G يتوفر في الأسواق العالمية قريباً باثنان من الإختيارات في الألوان وهما الأبيض والأزرق، على أن يتوفر النموذج الأزرق بشكل حصري في السوق الهندي، كما يتميز بمؤثرات ساطعة في محيط وحدة الكاميرة، مع طبقة مميزة بتصميم عاكس.

من جانب أخر تقدم Oppo هاتف Reno 13 Pro 5G باثنان من الإختيارات في الألوان هما البنفسجي والرمادي، وتأتي هواتف Reno 13 بشكل عام للأسواق العالمية بنفس المواصفات التي قدمت في النماذج الخاصة بالسوق الصيني.

وتتميز سلسلة هواتف Reno 13 بتصميم معدني من الألومنيوم، على أن يأتي النموذج الأبيض من الإصدار الرئيسي بسُمك 7.24مم، بينما يأتي إصدار Pro بسمك 7.5مم.

كما تقدم Oppo هاتف Reno 13 بوزن 181 جرام، ويأتي إصدار Pro بوزن 195 جرام، ويتميز كلا الهاتفين بطبقة زجاجية في الغطاء الخلفي، بينما يأتي الهاتفين بطبقة حماية Gorilla Glass 7i للشاشة المميزة بتقنية OLED، كما يأتي الإصدار الرئيسي بسمك 1.62مم في الحواف، بينما يأتي إصدار Pro بحواف بسمك 1.81مم.

وتدعم Oppo السلسلة بمعايير IP66 وIP68 وأيضاً IP69، كما رصد Reno 13 Pro في منصة Geekbench بنموذج رقم CPH2697 ومعالج Dimensity 8350، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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