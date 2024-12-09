شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستعرض دعم وزارة الصحة لعلاج زوجته بقيمة 10 آلاف شهريًا – فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن عن الدعم الكامل الذي قدمته وزارة الصحة لعلاج زوجته، حيث تم تحمل تكلفة العلاج الشهري بقيمة 10 آلاف ريال، دون أي أعباء مالية.

وقال المواطن خلال مقطع فيديو : “هذه الإبر تتجاوز قيمتها 10 آلاف، وزارة الصحة توفرها شهريًا بشكل مجاني، مع خدمة توصيل للأدوية دون أي تكلفة.”

ووجه المواطن مقارنة بين النظام الصحي في المملكة والدول الغربية، مؤكدًا أن المرضى في الغرب قد يواجهون صعوبات في الرعاية الطبية، بينما يتمتع المواطن في المملكة بتوفير الرعاية اللازمة والأدوية المجانية.

تعكس هذه التجربة إلتزام وزارة الصحة بتقديم رعاية صحية شاملة، تسعى من خلالها لتوفير خدمات طبية فعّالة ومجانية، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتحقيق العدالة في الرعاية الصحية وتعزيز نظام صحي متكامل يخدم المواطنين بكفاءة.