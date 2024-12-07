شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: تعزيز الكفاءة لتحقيق التميز في منظومة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

رؤية المملكة 2030

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية تعزيز الكفاءة وحوكمة الأداء التشغيلي في منظومة العمل الديني وفق التخصصات الدينية، بما يحقق الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لزوار الحرمين الشريفين.جاء ذلك خلال سلسلة من ورش العمل التي نظمتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة.وتهدف الورش إلى دراسة الهيكل التنظيمي، والإجراءات، والسياسات، والصلاحيات، وتخطيط القوى العاملة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الوكالات والإدارات الدينية لتحقيق التكامل في الأداء.وشملت الورش وكالات عدة، من بينها وكالة الأئمة والمؤذنين، ووكالة المكتبات، ووكالة البحث العلمي والمطبوعات والنشر، ووكالة اللغات والترجمة، ووكالة الأمن الفكري والوسطية، ووكالة الشؤون النسائية، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون المصاحف، وجرى خلال الورش مناقشة أدوار الوكالات واحتياجاتها الإدارية والدينية وسبل تطوير الأداء المؤسسي.وأوضح السديس أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.وخلصت الورش إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير العمل الإداري وتعزيز التكامل بين مختلف الوكالات، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والارتقاء بتجربة الزوار، والوصول إلى أفضل الممارسات التنظيمية والإدارية.